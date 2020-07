Tutto confermato: Pirlo è il nuovo allenatore della Juve U23 (Di giovedì 30 luglio 2020) Più di due mesi fa, il 12 maggio per l’esattezza, vi avevamo parlato dei contatti tra Pirlo e la Juventus U23. Adesso, come da copione, il Tutto è stato confermato con l’ufficialità. Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juve U23. Ecco la nota: “Inizia oggi una nuova avventura, per Andrea Pirlo e per la Juventus, che dopo 5 anni tornano a lavorare insieme. Andrea è infatti il nuovo allenatore dell’Under 23. Dunque, da Maestro… a Mister; Pirlo ha salutato la Juventus dopo quattro stagioni nell’estate del 2015, con un palmarès bianconero incredibile: ... Leggi su alfredopedulla

"Abbattete l'orso" Alla fine il problema sta tutto lì: la convivenza tra l'uomo e gli animali ... urgente di sospensiva del possibile abbattimento e oggi la sentenza del Tar conferma lo stop ...

Rai Way: nel I semestre utile a 32,8 milioni (+0,5%), conferma target 2020

"Solidita' e continuita' che, unitamente alla consueta attenzione al contenimento dei costi, consentono di confermare gli obiettivi di redditivita' per il 2020, come pure l'impegno ...

"Abbattete l'orso" Alla fine il problema sta tutto lì: la convivenza tra l'uomo e gli animali ... urgente di sospensiva del possibile abbattimento e oggi la sentenza del Tar conferma lo stop ...