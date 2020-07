Temptation Island, Andrea e Anna escono insieme: la sua strategia ha funzionato (Di giovedì 30 luglio 2020) Nell’ultima puntata di Temptation Island arriva la decisione definitiva di una delle coppie più discusse del programma: Anna e Andrea. Al falò finale il confronto è accesissimo ma alla fine è l’amore a trionfare: la coppia esce unita, ma sono tanti i problemi ancora da risolvere. Il confronto tra Anna e Andrea A Temptation Island ha fatto parecchio discutere la figura di Anna, fidanzata di Andrea. La donna ha voluto portare il compagno nel programma per capire se quello che li lega fosse vero amore. E, soprattutto, per incentivarlo a costruire una famiglia con lei. Lui, d’altro canto, ha sempre confermato il sentimento che prova per lei ma ancora non ne vuole sapere di ... Leggi su thesocialpost

