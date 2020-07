Snam: ricavi 6 mesi su a 1,35 mld, confermate stime (Di giovedì 30 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 30 LUG - Snam ha chiuso i primi 6 mesi del 2020 con ricavi in crescita del 3,3% a 1,35 miliardi. In linea con l'analogo semestre precedente l'utile netto a 578 milioni, che consente di ... Leggi su corrieredellosport

fisco24_info : Snam: ricavi 6 mesi su a 1,35 mld, confermate stime: Utile in linea a 578 milioni, Alverà, pronti a ripartire -

Conferma guidance su profitti 2020 a 1,1 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 lug - Il cda di Snam ha approvato i conti del primo semestre che vedono ricavi pari a 1,346 miliardi (+3,3 ...Milano, 30 lug. (LaPresse) - Snam ha chiuso il primo semestre del 2020 in linea con i risultati dello scorso anno. L'utile netto adjusted si attesta a 578 milioni di euro, in linea con il primo semest ...