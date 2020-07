Serie A 2020/21: quando inizia il campionato? Per Gravina il 12 settembre è “poco percorribile”. Si parla di ottobre (Di giovedì 30 luglio 2020) Tante sono le idee vagliate negli ultimi giorni per l’inizio del campionato di Serie A 2020/2021: ecco le varie ipotesi. Non è ancora finito il campionato 2019/20 che si pensa già alla Serie A 2020/21. Varie sono state le ipotesi sulla data di partenza della prossima stagione, ma ancora una decisione ufficiale non è stata … L'articolo Serie A 2020/21: quando inizia il campionato? Per Gravina il 12 settembre è “poco percorribile”. Si parla di ottobre NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

