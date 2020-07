Sandra Lonardo: “Conte? Nessun contatto. Ma ho parlato con Silvio” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa prima uscita da ormai ex berlusconiana. Sandra Lonardo Mastella guarda oltre ma il capitolo con Forza Italia, ormai chiuso, merita qualche interessante considerazione: “Sette sono i senatori che hanno lasciato Forza Italia, indubbiamente è diventata intollerabile questa deriva. Salvini poteva essere il capo della coalizione ma non può decidere in casa degli altri, soprattutto in Forza Italia. Lui ha sempre detto mai Mastella, ed il motivo resta misterioso: manco se Clemente avesse fatto chissà quale peccato, tutte le contestazioni sono cadute, è evidente che i danni, soprattutto quelli economici, li hanno fatti loro: dai quasi 50 milioni di euro al caso Fontana: in quel caso il governatore si sarebbe dovuto dimettere e basta”. La Lonardo, evidentemente, non si rivede ... Leggi su anteprima24

