Pres. Lecce: "Genoa-Verona? Voglio pensare che la Serie A sia pulita ed onesta" (Di giovedì 30 luglio 2020) Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani soffermandosi sull'ultima giornata di campionato: "Genoa-Verona? Ci sono degli intrecci, ma mi piace pensare che le partite saranno regola ... Leggi su tuttonapoli

in_bilo : RT @radiopuntonuovo: ???? #Lecce, il pres. #SticchiDamiani: '#GenoaVerona? So bene del rapporto tra #Veloso e #Preziosi, ma voglio pensare ch… - Chiariello_CS : RT @radiopuntonuovo: ???? #Lecce, il pres. #SticchiDamiani: 'Quest'anno siamo stati sfortunati con il #VAR. E' stato penalizzante, abbiamo fa… - Chiariello_CS : RT @radiopuntonuovo: ???? #Lecce, il pres. #SticchiDamiani: '#GenoaVerona? So bene del rapporto tra #Veloso e #Preziosi, ma voglio pensare ch… - MarcoGiordano6 : RT @radiopuntonuovo: ???? #Lecce, il pres. #SticchiDamiani: '#GenoaVerona? So bene del rapporto tra #Veloso e #Preziosi, ma voglio pensare ch… - radiopuntonuovo : ???? #Lecce, il pres. #SticchiDamiani: '#GenoaVerona? So bene del rapporto tra #Veloso e #Preziosi, ma voglio pensare… -

Ultime Notizie dalla rete : Pres Lecce Sticchi Damiani, pres. Lecce: "Genoa-Verona? Voglio pensare che la Serie A sia pulita ed onesta" il mio napoli Pres. Lecce sbotta: "Sono incazzato nero, negato un rigore che pesa come un macigno"

"Sono incazzato nero". Damiano Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ospite di TRNews Talk, torna così sul penalty non concesso ai salentini contro il Bologna. Non prima di aver fatto un quadro della ...

Il Comune nega l’autorizzazione per realizzare la comunità riabilitativa, parte il ricorso ma il Tar lo respinge

Accolte le tesi di Comune di Tricase, Regione e Asl di Lecce, “Via Rubichi” respinge anche la domanda risarcitoria presentata, per un importo di oltre 8 milioni di euro. Con la sentenza n. 795 di oggi ...

"Sono incazzato nero". Damiano Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ospite di TRNews Talk, torna così sul penalty non concesso ai salentini contro il Bologna. Non prima di aver fatto un quadro della ...Accolte le tesi di Comune di Tricase, Regione e Asl di Lecce, “Via Rubichi” respinge anche la domanda risarcitoria presentata, per un importo di oltre 8 milioni di euro. Con la sentenza n. 795 di oggi ...