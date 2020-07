Ponte di Genova, Mattarella sarà il primo ad attraversarelo (Di giovedì 30 luglio 2020) Sarà quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella la prima auto che attraverserà il nuovo ponte di Genova, il San Giorgio. Durante l’inaugurazione, prevista per il 3 agosto (a due settimane dal secondo anniversario del crollo del ponte Morandi), il veicolo transiterà sulla carreggiata lato mare: il taglio del nastro sarà dopo la curva in uscita dalla galleria di Coronata, dove ci saranno anche i giornalisti. Il programma dell’inaugurazione, riferito da Il Secolo XIX, è stato stabilito in un vertice in prefettura a cui hanno partecipato la Struttura commissariale, la Protezione civile e la Regione, in stretto contatto con il Cerimoniale del Quirinale. Leggi su vanityfair

