Pensione quota 100 scuola con requisiti 2021: si può accedere? (Di giovedì 30 luglio 2020) L’imminente scadenza della quota 100 sta provocando molti dubbi nei lavoratori che nel prossimo futuro potrebbero accedere al pensionamento con questa misura. Soprattutto se questi lavoratori sono impiegati nel comparto scuola che ha dei termini di pensionamento molto diversi rispetto a tutte la altre categorie di lavoratori. I dipendenti del comparto scuola, infatti, possono accedere alla Pensione utilizzando una sola finestra, 1 settembre di ogni anno. E le regole di raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi variano nel caso che gli stessi vengano raggiunti prima o dopo il 31 agosto di ogni anno. Pensione quota 100 scuola Una lettrice, abbastanza confusa, scrive per chiedere: Sono una ... Leggi su notizieora

