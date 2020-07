Open arms: Toti, 'ora magistratura può contestare scelte politiche' (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Accogliere o no migranti nel proprio Paese è una scelta. Ma è una scelta politica. Oggi con il caso Open arms abbiamo permesso alla magistratura, che ha un altro compito, di ingerire su scelte politiche. E questo è sempre sbagliato. Forza Matteo, non ti fermeranno certo così!”. Lo scrive su Twitter Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo. . Leggi su liberoquotidiano

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - matteosalvinimi : Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida… - StefanoFeltri : L'indifendibile difesa di Salvini sulla Open Arms, spiegata in punta di diritto Un pezzo fondamentale di… - senza_impegno : RT @davidallegranti: Ma il M5s che vota a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini sul caso Open Arms è lo stesso ch… - ETogno : RT @matteosalvinimi: Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida Co… -