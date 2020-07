Open Arms, Matteo Salvini andrà a processo: il Senato ha votato a favore dell’autorizzazione (Di giovedì 30 luglio 2020) Matteo Salvini andrà a processo: il Senato ha votato a favore dell’autorizzazione a procedere contro il leader della Lega per il caso Open Arms. Con 149 sì e 141 no, non è stata raggiunta la maggioranza assoluta pari a 160 voti che serviva per negare l’autorizzazione rispetto alla relazione della Giunta, la quale appunto era contraria al processo. Salvini quindi ora dovrà rispondere all’accusa di sequestro di persona plurimo aggravato e rifiuto di atti d’ufficio per quanto accaduto nell’agosto 2019, quando l’ex ministro dell’Interno ordinò di impedire lo sbarco alla nave della Ong spagnola, facendola rimanere in mare per 19 giorni con a bordo ... Leggi su urbanpost

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - StefanoFeltri : L'indifendibile difesa di Salvini sulla Open Arms, spiegata in punta di diritto Un pezzo fondamentale di… - matteosalvinimi : Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida… - giuseppecamillo : RT @Agenzia_Dire: ??#salviniaprocesso L'aula del Senato ha detto sì: #Salvini sarà processato per il caso #Openarms. - LuisaPistini : RT @matteosalvinimi: Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida Co… -