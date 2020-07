Mbappé impressionato da… Ibrahimovic: il messaggio social del francese (Di giovedì 30 luglio 2020) Kylian Mbappé non si nasconde e ammette pubblicamente di essere rimasto incantato dalle prodezze di... Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Paris Saint-Germain, alle prese col tentativo di recuperare dall'infortunio alla caviglia per la sfida di Champions League contro l'Atalanta, si è goduto qualche momento di relax alla tv guardando, evidentemente, la partita del Milan disputata ieri contro la Sampdoria.Mbappé: "Ibrahimovic, che giocatore..."caption id="attachment 999045" align="alignnone" width="493" Ibrahimovic (Getty Images)/captionUn semplice messaggio che fa comprendere quanto sia immenso Zlatan Ibrahimovic, capace di essere ancora decisivo a 38 anni: "Sto guardando il replay della partita del Milan. Zlatan che giocatore è a 38 anni... Per me è tutto, buona ... Leggi su itasportpress

