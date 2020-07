Matteo Salvini, i processi Open Arms e Gregoretti potrebbero costargli la poltrona (Di giovedì 30 luglio 2020) Con l’approvazione da parte del Senato di procedere al processo contro Matteo Salvini per il caso Open Arms, per il leader della Lega si apre uno scenario colorato di tensioni e dubbi sul futuro. Il rischio che si può concretizzare, infatti, è quello che la sua agibilità politica possa essere messa in discussione. Questo significherebbe dover affrontare la decadenza da senatore, e l’impossibilità di ricandidarsi nel caso in cui i due processi in cui verrà giudicato si concludano con una condanna superiore ai due anni. E l’ipotesi, effettivamente, è realistica: il sequestro di persona, con l’aggravante dei minori coinvolti, prevede fino a 15 anni di detenzione. E’ la legge Severino a dirlo. >>Leggi ... Leggi su urbanpost

Rinaldi_euro : Massimo Giannini su Salvini: 'Minaccia di un ordine costituito'. Guido Crosetto: 'Parole che fanno rabbrividire' - matteosalvinimi : #Salvini: Alcuni di voi me lo dicono nei corridoi: 'Matteo hai ragione, ma l'indicazione del partito è quella'. A m… - LegaSalvini : IN QUESTA ITALIA AL CONTRARIO DOMANI MATTEO SALVINI RISCHIA IL SECONDO PROCESSO (GRAZIE A PD E 5 STELLE) PER AVER D… - mirellaladini : RT @ilgiornale: Scintille in spiaggia tra il vicesindaco Pd e Matteo Salvini: 'Lei rovina il nome dell'Italia', 'Si faccia un bagno così si… - bb91687509 : RT @mariamacina: “Io sicuramente sono di parte. Ma è innegabile che Matteo sia un fuoriclasse assoluto. E che le sue parole oggi in Senato,… -