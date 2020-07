Lampadari realizzati con il riciclo: 20 idee con bicchieri, tazze e bottiglie. (Di giovedì 30 luglio 2020) Lampadari realizzati con il riciclo. Questo articolo non è come gli altri, ma nasce dalla richiesta di una nostra lettrice. La signora Catherine ci ha infatti chiesto come poter riciclare dei bicchieri di cristallo satinati e se era possibile farne un Lampadario. Il Lampadario è possibile realizzarlo ma ci vuole una certa maestria nell’armeggiare con il trapano e le punte di diamante. Quindi per la signora abbiamo ritenuto opportuno postare in questo articolo l’idea n. 12, molto semplice da realizzare e che non richiede l’uso del trapano sul vetro. Ci teniamo a precisare che molte delle idee che troverete in questa galleria richiedono una certa manualità e che oltre all’attenzione nel maneggiare il trapano è ... Leggi su pianetadonne.blog

27/07/2020 - Dal mood industrial agli accenti giocosi. Myyour presenta diverse le collezioni Bell, Funnel e Agata Wood per illuminare gli spazi della zona living o gli angoli di lettura. La lampada BE ...

Il lampadario ‘vivente’ realizzato con le alghe che purifica l’aria e assorbe CO2

Assorbe CO2 e pulisce l’aria: è il lampadario intelligente (e vivente) inventato da un designer e ingegnere londinese che ha messo insieme vetro e alghe verdi. L’illuminazione, si sa, è una componente ...

