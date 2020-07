La UEFA conferma: Barcellona-Napoli si giocherà al Camp Nou. I dettagli (Di giovedì 30 luglio 2020) La UEFA non cambia idea e conferma che Barcellona- Napoli si giocherà regolarmente al Camp Nou a porte chiuse Nonostante le preoccupazioni espresse dal presidente De Laurentiis, la UEFA ha confermato che Barcellona-Napoli si giocherà regolarmente al Camp Nou a porte chiuse. Questa la decisione del massimo organo calcistico europeo che precisa: “Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona così come previsto“. Per ora l’appuntamento è fissato per sabato 8 agosto alle ore 21 al Camp Nou. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

A tal proposito, secondo l'emittente catalana 'RAC1' la UEFA avrebbe chiesto garanzie al Dipartimeno della Salute locale: al momento lo scenario sembra quello della conferma del Camp Nou quale ...

Aumento contagi in Spagna, ma la UEFA per ora non cambia sedi

Le positività al coronavirus di Mariano Diaz del Real Madrid e di Nemanja Gudelj del Siviglia hanno fatto drizzare le antenne alla UEFA, dato che le due squadre saranno protagoniste dalla prossima set ...

