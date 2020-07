La denuncia di Zaha: “Usare i social non è più divertente. I giocatori neri hanno paura di leggere certi messaggi” (Di giovedì 30 luglio 2020) L'attaccante del Crystal Palace Wilfried Zaha è stato di recente vittima di razzismo. Via social, un ragazzino di 12 anni, poi arrestato, si era spinto decisamente oltre tra insulti e minacce nei confronti del giocatore solamente per via del colore della sua pelle. Un atto di razzismo, non il primo purtroppo, che ha colpito un calciatore "nero" sui social network. Il centravanti ha parlato di questo delicatissimo tema alla CNN ammettendo, oramai, di non usare più i vari Instagram e Twitter ed in generale che i calciatori di colore hanno paura di quello che possono leggere ai loro post.Zaha: "Ho chiuso Twitter. I calciatori neri hanno paura di cosa potranno leggere"caption id="attachment ... Leggi su itasportpress

