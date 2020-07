Inter, la lista di Conte e Marotta per battere la Juve (Di giovedì 30 luglio 2020) L' Inter guarda in Premier alla ricerca di un rinforzo per il suo centrocampo e va alla caccia di un giocatore fisico, con chili e centimetri, che possa sostituire il partente Vecino. Negli ultimi 12 ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Inter lista Inter, la lista di Conte e Marotta per battere la Juve Corriere dello Sport Inter-Messi: un sogno possibile. Marotta: «Può pensarci solo Suning»

Leo Messi e l’Inter, un matrimonio difficilissimo, nel calcio però di impossibile non c’è nulla. L’Inter non vuole illudere i tifosi e tira il freno a mano sull’operazione, il club nerazzurro poi non ...

GdS - Vertonghen, tra Inter e Roma spunta la Fiorentina

Ovviamente la sessione di mercato quest’anno è più lunga dell’anno scorso, quindi abbiamo un po’ di tempo per valutare l’opzione migliore. . Che il riscatto di Smalling sia prossimo a saltare, è dimos ...

