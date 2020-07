Il Siviglia comunica i risultati dei test Covid: la sfida contro la Roma non è a rischio (Di giovedì 30 luglio 2020) Nelle ultime ore c’era grande preoccupazione nella Uefa per via del calciatore del Siviglia risultato positivo al test Covid. La società andalusa, questa mattina, ha comunicato i risultati dei test effettuati su tutti i calciatori e i membri dello staff: nessuno è risultato infettato. La sfida degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma, in programma (in gara secca), giovedì 6 agosto in campo neutro in Germania, non è a rischio. Come da protocollo, i tamponi saranno effettuati nuovamente prima della partenza dalla Spagna. LEGGI ANCHE > La risposta di Teotino a Tardelli sui ‘38 scudetti’ della Juventus: «Allora io sono il direttore del New York ... Leggi su giornalettismo

