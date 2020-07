Il giudice: "L'ATC di Frosinone non poteva escludere Italcaccia e Libera Caccia" (Di giovedì 30 luglio 2020) La decisione di escludere dall'assemblea dell'Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Frosinone i delegati di ItalCaccia e Libera Caccia è illegittima; lo ha stabilito il Tribunale Civile di Frosinone nelle due sentenze pronunciate il 23 ed il 28 luglio scorsi. Nei due procedimenti, le due associazioni ricorrenti contestavano al giudice l'illegalità della deLibera del Consiglio ATC del 7 novembre 2018 e di quelle del 18 dicembre 2018 in cui sono state approvate modifiche statutarie e rinnovati gli organi sociali. L'ATC aveva escluso ItalCaccia e Libera Caccia dai lavori dell'assemblea in quanto non avevano trasmesso l'elenco dei ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : giudice ATC Il giudice: "L'ATC di Frosinone non poteva escludere Italcaccia e Libera Caccia" Il Tempo