Il fondo sovrano saudita rinuncia ad acquistare il Newcastle (Di giovedì 30 luglio 2020) AGI - Una cordata di investitori guidata dal fondo sovrano dell'Arabia saudita ha ritirato l'offerta d'acquisto da 300 milioni di sterline (circa 332 milioni di euro) presentata lo scorso aprile per il Newcastle, squadra di calcio che milita nella massima serie britannica. Il comunicato della cordata, che includeva inoltre finanzieri inglesi come Amanda Staveley e i fratelli Reuben, spiega che il prolungarsi del processo autorizzativo, dovuto alla pandemia di coronavirus, ha fatto saltare l'accordo con l'attuale proprietario, il miliardario Mike Ashley. Inoltre, spiega la nota, "il nostro piano di investimento non poteva essere sostenuto in assenza di chiarezza sulle circostanze entro le quali la prossima stagione di Premier League comincerà e sulle nuove norme che verranno approvate". Naufragano ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Il fondo sovrano saudita rinuncia ad acquistare il #Newcastle - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER - Il Fondo sovrano dell'Arabia Saudita, si ritira dall'acquisto del Newcastle - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER - Il Fondo sovrano dell'Arabia Saudita, si ritira dall'acquisto del Newcastle - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER - Il Fondo sovrano dell'Arabia Saudita, si ritira dall'acquisto del Newcastle - apetrazzuolo : PREMIER - Il Fondo sovrano dell'Arabia Saudita, si ritira dall'acquisto del Newcastle -

Ultime Notizie dalla rete : fondo sovrano Recovery Found: il fondo sovrano di debito AgoraVox Italia Il fondo sovrano saudita si è ritirato dalla trattativa per comprare la squadra di calcio del Newcastle

Il consorzio di investitori sostenuto dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita si è ritirato dalla trattativa per comprare la squadra di calcio inglese del Newcastle, citando i problemi nel concludere la ...

Trump, un vaccino per lo sprint finale delle presidenziali

Il colosso farmaceutico Pfizer ha avviato un test su larga scala di un vaccino sperimentale sviluppato insieme alla tedesca BioNTech. La sperimentazione riguarderà 30 mila volontari in 120 aree del mo ...

Il consorzio di investitori sostenuto dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita si è ritirato dalla trattativa per comprare la squadra di calcio inglese del Newcastle, citando i problemi nel concludere la ...Il colosso farmaceutico Pfizer ha avviato un test su larga scala di un vaccino sperimentale sviluppato insieme alla tedesca BioNTech. La sperimentazione riguarderà 30 mila volontari in 120 aree del mo ...