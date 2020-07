Higuain Juventus, voci dalla Spagna: due top club interessati (Di giovedì 30 luglio 2020) Higuain Juventus – Gonzalo Higuain sembrerebbe essere destinato a lasciare la Juventus. Il centravanti argentino, stando alle ultime voci di mercato, non rientrerebbe nei piani dei bianconeri. La stampa spagnola è sicura: due club sarebbero pronti a contendersi l’attaccante, è corsa a due per il ” Pipita”. Higuain Juve: Siviglia e Valencia interessati Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Don Balon” il Siviglia e il Valencia avrebbero adocchiato Higuain come potenziale innesto per il reparto offensivo. Inoltre sarebbe stata stabilita la cifra del via libera. Leggi anche: Balzaretti Juventus, Sarri abbandonato dal gruppo La Juventus chiederebbe 18 ... Leggi su juvedipendenza

RealPiccinini : Ci si innamora giustamente dei giocatori (Buffon, Del Piero, Pirlo, Tevez, Pogbà, Mandzukic, Dybala, Higuain, CR7)… - romeoagresti : #Juventus: #Chiellini e #DeSciglio, anche se non utilizzabili, hanno viaggiato con la squadra. #Bonucci (squalifica… - DiMarzio : #Juventus, nulla di grave per #Higuain - MatteoMascia13 : Le mie pagelle sulla Juventus di #CagliariJuve ????Buffon 5 ????Cuadrado 6 ????Rugani 5,5 ????Bonucci 5,5 ????Alex Sandro 6… - Dalla_SerieA : Cagliari-Juve, le pagelle: Rugani e Bonucci, non va - -