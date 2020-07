Fugace apparizione del OnePlus 8T su Geekbench: sarà davvero lui? (Di giovedì 30 luglio 2020) Potrebbe aver fatto la propria apparizione su Geekbench il OnePlus 8T, identificato con la sigla 'OnePlus KB2001' e col nome in codice 'kona'. La gamma dovrebbe farsi vedere a settembre, e quindi è più che naturale il suo eventuale passaggio sulla nota piattaforma di benchmark. Gli esponenti della serie dovrebbero essere due, OnePlus 8T e OnePlus 8T Pro. Come riportato da '91mobiles.com', le informazioni trapelate da Geekbench non suggeriscono molto sul comparto tecnico di questo famigerato OnePlus KB2001: si parla di un SoC di produzione Qualcomm, octa-core e con frequenza minima di 1,8GHz. Tutto lascerebbe pensare si tratti dello Snapdragon 865+, con 8GB di RAM per il modello base. Geekbench ha rivelato anche la ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Fugace apparizione S.T.A.L.K.E.R. 2, ray tracing, 4K e fino a 120 fps su Xbox Series X GameSoul Videogiochi: da Halo Infinite a Fable, tutte le novità in arrivo su Xbox Series X

Microsoft aveva promesso un evento ricco di giochi, e così è stato: nell'arco di un'ora del suo Xbox Games Showcase, la casa di Redmond ha svelato più di venti giochi che arriveranno su Xbox Series X ...

Quella breve ma intensa esperienza di Sergio Vatta al Novara

E’ stata un'apparizione fugace, di pochi mesi, quella di Sergio Vatta al Novara ma gli appassionati e i dirigenti di allora, lo ricordano con affetto. Il «guru» del calcio giovanile, scomparso oggi a ...

