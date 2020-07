Elisabetta Gregoraci, flirt con l’ex fidanzato di Diletta Leotta? La verità (Di giovedì 30 luglio 2020) Elisabetta Gregoraci ha prontamente replicato agli ultimi gossip sulla sua vita privata. Il settimanale Chi ha assicurato che c’è del tenero tra la conduttrice di Battiti Live e Matteo Mammì, l’ex fidanzato storico di Diletta Leotta. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha parlato di un rapporto perlopiù telefonico, nato grazie ad un amico in … L'articolo Elisabetta Gregoraci, flirt con l’ex fidanzato di Diletta Leotta? La verità proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Elisabetta Gregoraci smentisce il flirt con Matteo Mammì, ex fidanzato di Diletta Leotta. In un video pubblicato su Instagram, l’ex moglie di Flavio Briatore tuona: “Sono felice di essere un ...Solo una fake news. Elisabetta Gregoraci smentisce i rumors che parlano di una nuova liaison con Matteo Mammì, ex dirigente Sky ed ex fidanzato di Diletta Leotta e Anna Safroncik. "Che bello avere ...