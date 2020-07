Coronavirus – I dati, impennata di nuovi casi: 386 in un giorno (un terzo in Veneto) ma 5mila tamponi in più rispetto a ieri. Tre i morti (Di giovedì 30 luglio 2020) Nuova impennata di contagi in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute sono 386 i nuovi casi registrati, 100 in più rispetto a ieri, di cui un terzo in Veneto, a causa del focolaio all’interno del Centro accoglienza per migranti di Treviso. Aumentano, comunque, anche i tamponi effettuati: sono 61.858, oltre 5 mila più rispetto a mercoledì. Diminuisce, invece, il numero di morti, sono tre nelle ultime ore: è il numero più basso toccato da febbraio. L'articolo Coronavirus – I dati, impennata di nuovi casi: 386 in un giorno (un ... Leggi su ilfattoquotidiano

