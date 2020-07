Come disattivare le pubblicità sul Samsung Galaxy Store in pochi passaggi (Di giovedì 30 luglio 2020) Forse non tutti sanno che le pubblicità sul Samsung Galaxy Store possono essere facilmente disattivate conoscendo la procedura che lo stesso colosso di Seul illustra in basso alla notifica. Il percorso, Come riportato da 'Galaxyclub.nl', è piuttosto lineare: lanciate l'app Samsung Galaxy Store, cliccate sull'icona menu a forma di hamburger collocata nell'angolo in alto a sinistra, e poi su quella delle impostazioni (a forma di ingranaggio): dopo di che, selezionate la voce 'Scelta in materia di marketing', che si riferisce proprio al fatto di ricevere informazioni circa offerte speciali e promozioni dal Samsung Galaxy Store (naturalmente sempre che l'utente sia d'accordo, potendo anche ... Leggi su optimagazine

Quasi il 70% dei padovani apprezza e utilizza regolarmente l’acqua del rubinetto: è quanto emerge dall’analisi "La Tua Acqua", svolta dai gestori del servizio idrico AcegasApsAmga, Cafc e Irisacqua in ...

Limone e aceto Aceto e limone sono perfetti per allontanare le zanzare, soprattutto se usati insieme: tagliate alcune fette di limone, spruzzatele con l’aceto e posizionatele nei punti strategici, ...

