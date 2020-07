Chicche di patate con pomodorini gialli e pesto (Di giovedì 30 luglio 2020) Le Chicche di patate sono dei piccolissimi gnocchi, la giusta alternativa al classico gnocco. Condite con i pomodorini gialli e il pesto, oltre a essere gustosi, sono veramente sfiziose. Un’idea deliziosa da portare in tavola per questo periodo di caldo; è in realtà un piatto estivo. Un primo piatto semplice, facilissimo da fare e, pieno di gusto. Un piatto che racchiude in sé tutto il sapore della nostra terra, dai buoni pomodorini al delizioso basilico per il pesto. Pochi minuti di preparazione e cottura; soprattutto se si utilizzano le Chicche di patate e il pesto già confezionati. Una cottura veloce dei pomodorini per preservare tutto il loro gusto dolce; una ... Leggi su notizieora

