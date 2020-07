Cessione del ramo d’azienda, Sidigas invia una nota ai sindacati (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una nota inviata alla Filca Cisl, alla Femca Cisl, alla Fillea Cgil, alla Filctem Cgil, alla Feneal Uil, alla Uiltec Uil e alla Ugl, firmata dall’Amministratore delegato Dario Scalella, la Sidigas.com s.r.l. comunica l’intenzione di cedere a Sidiren S.r.l. («Cessionario») il ramo d’azienda costituito dall’attivo aziendale e dall’organico aziendale attualmente in forza. Il programmato trasferimento si colloca nell’ambito di una complessiva operazione di soluzione della crisi del gruppo Sidigas, caratterizzato da un piano di ristrutturazione del debito, concordato con il Tribunale di Avellino, in attesa di definitiva approvazione. Tale operazione dovrebbe concludersi, nel rispetto delle disposizioni legislative e ... Leggi su anteprima24

