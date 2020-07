CDP, accordo con Agenzia del Demanio per valorizzazione patrimonio immobiliare pubblico (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Sottoscritto un accordo di collaborazione strutturata e continuativa tra l’Agenzia del Demanio e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) volto a realizzare iniziative di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. L’obiettivo dell’accordo – spiega Cdp – e` quello di “individuare e implementare progetti strategici di rigenerazione immobiliare urbana su tutto il territorio nazionale. Al centro – si legge in una nota – vi è la valorizzazione dei beni pubblici considerata “un’importante occasione di crescita sociale ed economica per il Paese, sia per agevolare un utilizzo del patrimonio esistente piu` efficace ... Leggi su quifinanza

GruppoCDP : ?? Siglato accordo CDP/@agenziademanio: al via scouting per valorizzare patrimonio immobiliare pubblico con potenzia… - AboutNewsIT : RT @Agenzia_Ansa: Arriva il passo indietro dei #Benetton che apre all'accordo su #Autostrade per l'Italia. L'intesa passa dall'ingresso di… - ELTIassociation : RT @GruppoCDP: ?? Siglato accordo CDP/@agenziademanio: al via scouting per valorizzare patrimonio immobiliare pubblico con potenziale di #in… - agenziademanio : RT @ansa_economia: Demanio e Cdp insieme per valorizzare patrimonio pubblico. Siglato accordo di collaborazione #ANSA - AS3691 : RT @GruppoCDP: ?? Siglato accordo CDP/@agenziademanio: al via scouting per valorizzare patrimonio immobiliare pubblico con potenziale di #in… -