Calciomercato Inter, Conte fa spesa in Premier: Kanté, Ndombelè e anche un ex Milan (Di giovedì 30 luglio 2020) Continua la ricerca dei prossimi prospetti da portare in squadra da parte di Conte che ora rivolge la sua attenzione tuta verso la Premier League. Evidentemente l’esperienza al timone del Chelsea ha dato la possibilità al salentino di valutare da vicino tutti quei giocatori che per struttura fisica e doti tecniche più si avvicinano al … L'articolo Calciomercato Inter, Conte fa spesa in Premier: Kanté, Ndombelè e anche un ex Milan Leggi su dailynews24

