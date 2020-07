"Cafona coatta, arricchita, vai a zappare". L'ultimo schifo contro Sonia Bruganelli: tutta colpa di... | Guarda (Di giovedì 30 luglio 2020) Altro giro, altra foto e altro delirio degli haters contro Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ora finisce nel mirino per un selfie con orologio d'oro in bella mostra. Se lo può permettere, lo indossa e i rosiconi impazziscono: il copione è sempre lo stesso. E tra gli odiatori c'è chi la apostrofa come "Cafona coatta". Insomma, ogni foto e ogni gesto della Bruganelli vengono bollati come una sorta di provocazione. L'immagine, per inciso, è stata scattata dal porto di Trani, come didascalia lady Bonolis ha scritto: "Il punto di vista". Accappatoio e orologio di lusso al polso, tanto è bastato per far scattare il consueto linciaggio: "Ti sei solo arricchita. Vai a zappare la terra! L'unico lavoro adatto ad ... Leggi su liberoquotidiano

