Attacco hacker cinese al Vaticano: coinvolti indirizzi Ip italiani (Di giovedì 30 luglio 2020) È stato portato avanti in due fasi l’Attacco hacker di RedDelta al Vaticano, un gruppo che si sospetta abbia il supporto del governo cinese. Lo si legge con chiarezza nel rapporto rilasciato dalla società di sicurezza informatica americana “Recorded future” che lo ha rivelato.La prima fase sarebbe avvenuta dalla metà di maggio del 2020 fino al 10 giugno, quando è scattata la seconda fase. Secondo l’ analisi tecnica effettuata, infatti, gli hosts vaticani e di altre organizzazioni vittime dell’hackeraggio hanno continuato a comunicare con il malware PlugX C2 per tutto il primo periodo, ma, all’inizio dello scorso giugno, ha iniziato a “funzionare” un secondo cluster Cobalt Strike e Poison Ivy , sempre malware. La novità ... Leggi su huffingtonpost

Il Vaticano è finito nel mirino degli hacker cinesi. Una lettera del cardinale Parolin è diventata l'esca per effettuare l'attacco ai server della Santa Sede. Mancano due mesi alla scadenza dell'Accor ...

Secondo l'ultimo rapporto di Recorded Future, società privata americana del Massachusetts che traccia gli attacchi informatici del web, gli hacker cinesi della RedDelta, collegati al governo cinese, s ...

Il Vaticano è finito nel mirino degli hacker cinesi. Una lettera del cardinale Parolin è diventata l'esca per effettuare l'attacco ai server della Santa Sede. Mancano due mesi alla scadenza dell’Accor ...Secondo l'ultimo rapporto di Recorded Future, società privata americana del Massachusetts che traccia gli attacchi informatici del web, gli hacker cinesi della RedDelta, collegati al governo cinese, s ...