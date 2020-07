Asstel, firmate linee guida per nuovo lavoro agile (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Asstel e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto il protocollo “Principi e linee guida per il nuovo lavoro agile nella Filiera delle telecomunicazioni”. “Il lavoro agile è diventato una realtà nella Filiera TLC e al fine di valorizzare questa esperienza abbiamo firmato, insieme a Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, l’accordo volto al consolidamento di questo strumento – ha dichiarato Pietro Guindani, presidente di Asstel –. La tutela della salute dei lavoratori, la flessibilità organizzativa e l’equilibrio tra vita privata e lavoro sono i principi che hanno ispirato il protocollo. Viene introdotta, infatti, per la ... Leggi su quifinanza

Cor_Com : #smartworking, @asstel_it e sindacati firmano le linee guida. Ecco le novità - asstel_it : Firmate le linee guida per il nuovo lavoro agile. Un segnale davvero importante per consolidare questo strumento fo… - comunica_rp : Asstel e sindacati rilanciano sullo smart working, firmate le linee guida - StartComNews : Asstel e sindacati rilanciano sullo smart working, firmate le linee guida -

Ultime Notizie dalla rete : Asstel firmate Asstel, firmate le linee guida per il nuovo lavoro agile askanews Asstel, firmate linee guida per nuovo lavoro agile

(Teleborsa) - Asstel e le organizzazioni sindacali di categoria hanno ... una realtà nella Filiera TLC e al fine di valorizzare questa esperienza abbiamo firmato, insieme a Slc-Cgil, Fistel-Cisl e ...

Asstel, firmate le linee guida per il nuovo lavoro agile

Roma, 30 lug. (askanews) – Asstel e le organizzazioni sindacali di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto il Protocollo “Principi e Linee guida per il nuovo lavoro agile nella ...

(Teleborsa) - Asstel e le organizzazioni sindacali di categoria hanno ... una realtà nella Filiera TLC e al fine di valorizzare questa esperienza abbiamo firmato, insieme a Slc-Cgil, Fistel-Cisl e ...Roma, 30 lug. (askanews) – Asstel e le organizzazioni sindacali di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto il Protocollo “Principi e Linee guida per il nuovo lavoro agile nella ...