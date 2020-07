Albano Carrisi “sta perdendo fan”: il motivo è Loredana Lecciso? (Di giovedì 30 luglio 2020) Questo articolo Albano Carrisi “sta perdendo fan”: il motivo è Loredana Lecciso? . Albano Carrisi, secondo un utente sui social, starebbe perdento tantissimi fan ogni giorno da quando è tornato con Loredana Lecciso: ecco il motivo. Albano starebbe continuando a perdere tantissimi fan ogni giorno da qualche tempo a questa parte. Il tutto è iniziato durante la pandemia quando, intervistato da una televisione rumena, ha di fatto confermato … Leggi su youmovies

zazoomblog : Albano Carrisi sta con una falsa : “Sembrano nonno e nipote” - #Albano #Carrisi #falsa #“Sembrano - Lindali98 : #NowPlaying Albano Carrisi - Nel Sole on #FastCast4u.com - Rosaria17219466 : Albano Carrisi e Romina Power. Libertà Con testo Video Mario Ferraro - BettinaSoldati : Cover confidenzetraamiche jasminecarrisi ?????? #bella Pic by marcorossiphotographer @LeccisoLoredana albanojr_ albano… - asociale_a_vita : Ho scelto a mia figlia la playlist da ascoltare su Spotify. E l’ho selezionata. 'This is Albano Carrisi'. Lei in… -