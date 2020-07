“A settembre lascerà Gemma Galgani”, la segnalazione choc su Nicola Vivarelli di Uomini e Donne (Di giovedì 30 luglio 2020) Il rapporto (o quello che dovrebbe essere) tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, continua a far discutere nonostante la pausa estiva di Uomini e Donne. Malgrado numerose indiscrezioni, non è arrivata alcuna notizia ufficiale da parte dei diretti interessanti, fino ad una segnalazione odierna di Deianira Marzano. “A settembre lascerà Gemma Galgani”, la segnalazione su... L'articolo “A settembre lascerà Gemma Galgani”, la segnalazione choc su Nicola Vivarelli di Uomini e Donne proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

