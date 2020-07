Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2020 ore 12:30 (Di mercoledì 29 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2020 ORE 12:20 ALESSIO CONTI DI NUOVO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON L’A24 Roma TERAMO CI SONO CODE PER LAVORI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO ATTENZIONE ALLO SCAMBIO DI CARREGGIATA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA ATTIVO FINO ALLE 23 DI OGGI CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE TROVIAMO CODE PER LAVORI TRA FIORENTINI E TORCERVARA IN DIREZIONE RACCORDO, RICORDIAMO NEL TRATTO LA CHIUSURA DELLE RAMPE DI USCITA E IMMISSIONE DA FIORENTINI E TOGLIATTI VERSO Roma CODE SULLA FLAMINIA, TRA CASTELNUOVO DI PORTO A RIANO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ALLA STAZIONE DI RIANO SEMPRE PER LAVORI CODE ANCHE IN ZONA SANTA LUCIA SULLA PALOMBARESE TRA VIA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2020 ore 10:30: VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2020 ORE 10… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, il parcheggio nella scuola «Giustiniana» che i genitori non vogliono Corriere della Sera