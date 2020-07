“Vado in farmacia e torno” ma scompare: si cerca 32enne di Nola (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ uscita a bordo della sua auto, una Toyota Yaris grigia, dicendo al marito che si sarebbe recata in farmacia per acquistare dei medicinali e che sarebbe tornata poco dopo, ma così non è stato. Proprio il marito ha quindi lanciato l’allarme: Claudia Gherardelli, 32enne residente a Piazzolla di Nola, è scomparsa nella giornata di ieri. L’auto di Claudia è stata ritrovata parcheggiata nei pressi della stazione di Rione Trieste, a Somma Vesuviana (Napoli), ma di lei non si hanno notizie. Con sé non aveva documenti né cellulare. Capelli ed occhi castani, alta 173 cm, magra, si ipotizza abbia preso un treno diretto verso Napoli. La donna sta attraverso un momento di particolare fragilità. L'articolo “Vado in farmacia e ... Leggi su anteprima24

onelarrie28 : okay domani vado in farmacia e vedo cosa fare perché mi sono rotta,,, - fuckisafact : Tra un'ora vado a ritirare il testosterone in farmacia, se sentite qualcuno piangere di gioia sono io - Rolfi39 : RT @Gladys82012839: Vado in farmacia, c'è una bella fila, mi va di traverso una caramella e tossisco forte dentro la mascherina. La gente… - Milena02517729 : RT @mbmarino: Scendo un attimo: vado a fare un po' di shopping in farmacia... quella mitica di Ponte Milvio, a un metro da casa mia. Serve… - mbmarino : Scendo un attimo: vado a fare un po' di shopping in farmacia... quella mitica di Ponte Milvio, a un metro da casa m… -

Ultime Notizie dalla rete : “Vado farmacia demenza Verbania Notizie