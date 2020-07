Vaccino, quello madre in Usa “funziona” sui macachi. E Anthony Fauci: “Cautamente ottimista” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ci vorrà del tempo sì, ma nei laboratori dove si tenta di sviluppare il Vaccino che potrebbe arginare con la prevenzione l’epidemia di Sars Cov 2, si fanno progressi. Il massimo esperto di malattie infettive Usa Anthony Fauci si è definito “cautamente ottimista” sulla possibilità di avere una risposta sull’efficacia del Vaccino sviluppato dalla società americana Moderna Inc e dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases, nel tardo autunno o all’inizio dell’inverno. La grande sperimentazione clinica di fase 3 “ci darà la risposta e, sì, sono cautamente ottimista sul fatto che, nel tardo autunno o all’inizio dell’inverno, avremo una risposta – e credo sarà positiva”. Il composto sembra ... Leggi su ilfattoquotidiano

