Un morto e tre feriti per incidente tra auto e Tir su Statale Jonica

È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente tra una vettura e un mezzo pesante avvenuto sulla strada Statale 106 Jonica a Cropani Marina, in provincia di Catanzaro, in corrispondenza del km 204.4, in direzione Taranto. Il tratto è stato provvisoriamente chiuso al traffico. Sono in corso i rilievi per capire le cause dell'incidente. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.

