Udinese-Lecce 1-2: Samir, rigore Mancosu e Lapadula (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il grande cuore del Lecce tiene vivo il sogno salvezza: la squadra di Liverani va sotto a Udine, rimonta e vince 2-1. Ora il Genoa dista solo un punto, ma l'unico risultato a disposizione dei ... Leggi su gazzetta

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 3-0 SPAL Lazio 2-0 Brescia Sampdoria 1-4 AC Milan Sassuolo 5-0 Genoa Udinese 1-2 Lecce - UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - giomacone : @Udinese_1896 Bisognava far salvare il Lecce per vendergli Barak . Affaristi di serie B - lorfadi : RT @CarolRadull: FT Verona 3-0 Spal Udinese 1-2 Lecce Sassuolo 5-0 Genoa Lazio 2-0 Brescia Sampdoria 1-4 AC Milan #TheScoreKE - BillyWhiz : Brentford 3 - 0 Swansea (AGG 3 - 1 ) Cagliari 1 - 0 Juventus<<<<GOAL !!! Fiorentina 0 - 0 Bologna Torino 0 - 0 Rom… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Lecce

I rossoneri non mollano per il quinto posto. Biancocelesti sul velluto col Brescia, 2-0. In coda, i salentini restano in corsa col 2-1 al 'Friuli' mentre i rossoblù subiscono un pesante 5-0 in casa de ...JUVENTUS SEGUI LA DIRETTA I sardi, che hanno vissuto un finale di stagione davvero povero di risultati, vengono dalla sconfitta casalinga con l'Udinese dello scorso turno e contano al momento 42 punti ...