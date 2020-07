Turchia, approvata la legge sui social media: maggiori controlli dal governo (Di mercoledì 29 luglio 2020) In Turchia il governo di Erdogan ha approvato la legge sui social media con cui le autorità avranno un maggior controllo sui contenuti pubblicati dagli utenti In Turchia il Parlamento ha approvato una legge sui social media che permetterà di avere maggior controllo su colossi come Facebook, Twitter e Youtube. D’ora in poi bisogna che … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

