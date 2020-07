Trump e la dottoressa Stella Immanuel che ha trovato una cura per COVID-19 (no, non è vero) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ieri è nata una nuova Stella nel firmamento del sovranismo statunitense. Si tratta di Stella Immanuel, dottoressa nata e laureatasi in Nigeria ma che esercita a Houston, “ha trovato una cura” (no, non è vero) per COVID-19 e che ieri ha visto il video in cui la annunciava prima ritwittato da Donald Trump Jr e dal padre e poi sospeso da Facebook e Twitter perché diffondeva false informazioni sul Coronavirus SARS-COV-2. Trump e la dottoressa Stella Immanuel che ha trovato una cura per COVID-19 (no, non è vero) Nel video postato da Trump, la ... Leggi su nextquotidiano

