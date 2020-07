Termina ‘roadshow’ sul futuro, Leodori: in un mese 160mila contatti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – Dopo un mese di tour per le varie province della Regione e’ Terminato il roadshow ‘Le idee di tutti. Il Lazio del futuro’, cioe’ la fase di ascolto delle proposte di cittadini, imprese e parti sociali su come utilizzare i 6 miliardi di fondi europei della programmazione 2021/27 per costruire il Lazio del futuro, partendo dal lavoro di LazioLab, il laboratorio immaginato dal vicepresidente del Lazio, Daniele Leodori, articolato in sei tavoli composti da una trentina di professori universitari della Regione. “Questo percorso, che gia’ a gennaio avevamo immaginato col presidente Zingaretti e l’assessore Sartore, ha registrato un successo importante per la qualita’ del dibattito e del confronto e per il numero delle presenze registrate, nonostante ... Leggi su romadailynews

