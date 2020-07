Strage di Bologna, l’appello a Mattarella: desecretare le carte del Centro Sismi di Beirut (Di mercoledì 29 luglio 2020) Caro direttore, mentre s’infiamma la polemica politica per la manifestazione del 2 agosto indetta, per il quarantennale della Strage di Bologna, da quello che viene definito “fronte innocentista” o “revisionista”, i difensori di Gilberto Cavallini, in previsione del processo d’appello, si rivolgono a Sergio Mattarella affinché si consenta la consultazione e la pubblicazione delle carte del “Centro Sismi” di Beirut del 1979 e del 1980. <Abbiamo chiesto di poter leggere quei documenti – hanno detto Alessandro Pellegrini (nella foto) e Gabriele Bordoni -, che riteniamo essenziali per difendere il nostro cliente, ma, nonostante a parole tutti dicano di voler togliere il segreto di Stato, a noi continua a ... Leggi su secoloditalia

Il 2 agosto di quarant’anni fa a Bologna, alla stazione centrale gremita di persone in partenza e in arrivo dai luoghi di vacanza, la violenta deflagrazione di un ordigno ad alto potenziale ha spezzat ...

A distanza di 40 anni dal 2 agosto 1980, il Comune di San Lazzaro di Savena ha organizzato una serie di appuntamenti sul territorio per ricordare le vittime della strage della Stazione di Bologna, con ...

