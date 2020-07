“Sta con lui!”. Elisabetta Gregoraci, il gossip dell’estate è suo: qui si parla di ex fidanzati vip… (Di mercoledì 29 luglio 2020) Evviva l’amore per Elisabetta Gregoraci. Come riporta il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 luglio, la conduttrice di Battiti Live starebbe flirtando da settimane con Matteo Mammì. Il dirigente Sky non è nuovo alla cronaca rosa: per anni è stato il fidanzato di Diletta Leotta. La relazione tra i due si è interrotta nel 2019, dopo una lunga convivenza e a un passo dalle nozze. Ora, stando a quanto spiffera la rivista diretta da Alfonso Signorini, la Gregoraci e Mammì avrebbero iniziato a frequentarsi grazie ad un amico in comune. Da quello che si sa, a causa dei rispettivi impegni di lavoro, i due starebbero portando avanti un rapporto prettamente telefonico, fatto di lunghe chiamate e messaggini, ma i presupposti per una storia seria ci sono tutti… La ... Leggi su caffeinamagazine

