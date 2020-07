Siviglia, Gudelj: “Confermo la positività. Sto perfettamente, sono asintomatico” (Di mercoledì 29 luglio 2020) In Spagna arrivano nuovi casi di positività al Covid-19: è stato così oggi nell’Almeria, nel Zaragoza ma soprattutto nel Siviglia. Gli andalusi saranno i prossimi avversari della Roma nell’ottavo di Europa League che si giocherà in gara unica il 6 agosto in Germania. Si temeva quindi in una ripercussione sullo svolgimento della partita dopo i test. Il pensiero è andato subito all’episodio che ha coinvolto Ever Banega, invece il calciatore positivo è Nemanja Gudelj. Il serbo lo ha annunciato su Twitter: “Confermo che sono positivo al Covid-19, ma sto perfettamente bene e non ho sintomi. Non vedo l’ora di tornare con i miei compagni e aiutare ila squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Grazie a tutti per i ... Leggi su sportface

