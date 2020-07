Sekiro: Shadows Die Twice si arricchisce con 'nuove funzionalità' grazie alla prossima patch (Di mercoledì 29 luglio 2020) FromSoftware pubblicherà un "Additional Features Update" gratuito per Sekiro: Shadows Die Twice il 29 ottobre. I nuovi contenuti aggiungeranno la capacità di combattere i boss precedentemente sconfitti, cambiare l'aspetto esteriore del personaggio e inviare registrazioni delle azioni ad altri giocatori.Reflection of Strength / Gauntlet of Strength consentirà come detto di combattere di nuovo i boss precedentemente sconfitti in battaglie singole e consecutive. I nemici straordinari che un tempo ostacolavano la vittoria possono essere combattuti più e più volte.Cambio aspetto permette appunto di cambiare l'aspetto esteriore del Lupo. Ci sono tre nuove forme tra cui scegliere, comprese "Old Ashina Shinobi" e "Tengu". Le nuove skin verranno sbloccare una volta che verranno ... Leggi su eurogamer

IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Sekiro: Shadows Die Twice si aggiorna con un DLC gratuito! #sekiro #sekiroshadowsdietwice #fromsotware - Eurogamer_it : Sekiro: Shadows Die supera il traguardo di 5 milioni di unità vendute - Asgard_Hydra : Sekiro: Shadows Die Twice, grosso aggiornamento gratis a ottobre, vendite a 5 milioni di copie - GamingToday4 : Sekiro: Shadows Die Twice, grosso aggiornamento gratis a ottobre, vendite a 5 milioni di copie - PlayStationBit : Sekiro: Shadows Die Twice si aggiorna con un DLC gratuito! #sekiro #sekiroshadowsdietwice #fromsotware -