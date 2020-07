Sartore: fondi Unione Europea andranno impegnati entro fine 2023 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – “Se i fondi europei arriveranno nel 2021 dovremo essere pronti perche’ entro la fine del 2023 devono essere impegnati”. Lo ha detto l’assessore regionale al Bilancio, Alessandra Sartore, parlando in occasione dell’ultima tappa del roadshow “Le idee di tutti. Il Lazio del futuro”, tour durato un mese per raccogliere da cittadini, imprese, associazioni e parti sociali le proposte su come usare i fondi europei della programmazione 2021/27. A questo punto, le idee andranno tradotte in atti amministrativi: “Siamo alla vigilia della predisposizione degli strumenti necessari a implementare la programmazione delle politiche di sviluppo della Regione, quindi il ciclo 2021/27, attraverso tutti questi ... Leggi su romadailynews

