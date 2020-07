Reazione a Catena, puntata 29 luglio 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente (Di mercoledì 29 luglio 2020) Reazione a Catena, puntata 29 luglio 2020: anche questa sera ci risiamo con il rinnovato appuntamento con la trasmissione di Rai1 con alla conduzione Marco Liorni, e il pathos è sempre più alto per quel che riguarda a squadra campione e il montepremi. Il format preserale di Rai1 che si concentra sul gioco di squadre, che mirano a conquistare il montepremi attraverso vari incastri di parole, e anche oggi 29/07/2020, in onda nella puntata condotta Marco Liorni su Rai1, tantissimi italiani hanno seguito le gesta provando, al contempo, a giocare a loro volta. Il preserale di Rai1 Reazione a Catena ha appena terminato una nuova puntata. Ma che cosa è accaduto proprio in questi ... Leggi su italiasera

italiaserait : Reazione a Catena, puntata 29 luglio 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - xsickbrain : raga avrei troppa voglia di partecipare a reazione a catena ma so che sarei una pippa in tv - asgardianila : Devo dire sempre più boni questi ragazzetti a Reazione a Catena - UnbreakableMess : Ma questi 18 anni li hanno o siamo passati alla versione baby di Reazione a catena ? #reazioneacatena - clodias_ : Raga era reazione a catena, vbb -