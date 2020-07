Questo è il governo più a sinistra della storia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dalla nazionalizzazione di Autostrade all'ennesimo salvataggio di Alitalia e Ilva, dal lockdown alla «dittatura» a colpi di decreti, Giuseppe Conte esibisce un dirigismo degno di una repubblica federale cinese. Una furia neostatalista che ci costerà quasi 90 miliardi.C'è una sola cosa che il vanitosissimo Giuseppe Conte ama più del potere. Apparire. La sua passione per abiti sartoriali e pochette l'ha contraddistinto fin dal suo ingresso a Palazzo Chigi. Così sembra quasi scontato che il primo investimento del fondo pubblico per i marchi storici sia Corneliani, azienda d'alta moda mantovana. Al nobile scopo della salvaguardia del made in Italy sono destinati complessivamente 100 milioni. Robetta. Il governo si prepara alla più massiccia nazionalizzazione degli ultimi decenni.Torna lo Stato padrone. In ... Leggi su panorama

