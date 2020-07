Prende in pieno lo spartitraffico del Raccordo Anulare: grave una donna (Di mercoledì 29 luglio 2020) Brutto incidente quello avvenuto stanotte, alle ore 1:20 circa, sul Grande Raccordo Anulare all’altezza di via Tiburtina in carreggiata interna. Una donna alla guida di un’auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed ha preso in pieno lo spartitraffico che divide la corsia interna da quella esterna del GRA. Per estrapolare la donna dall’auto – fortunatamente viva – è stato necessario l’utilizzo del divaricatore da parte dei soccorritori. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Nomentano (6a) ed il personale sanitario del 118. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

