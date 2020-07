Omicidio-suicidio a Portici, Valente: “Quello di Maria è femminicidio” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Lunedì sera a Portici (Napoli), Maria Nicolai è morta per mano del compagno che si è poi tolto la vita. È l’ennesimo e allarmante caso di femminicidio – suicidio che si verifica nelle ultime settimane. Nelle prime ore il racconto della vicenda sembrava molto legato a una condizione di stress post traumatico da Covid dell’uomo (cosa che comunque non sarebbe stata una scusante). Man mano che trascorre il tempo inizia a delinearsi un quadro diverso: l’omicida non era d’accordo con la scelta della sua compagna di trascorre le vacanze nella sua regione d’origine da sola. Il movente è quindi più chiaramente il possesso, anche Maria Nicolai è morta perché aveva osato compiere una scelta ... Leggi su anteprima24

